Perché il futuro della mobilità è elettrico. Spoiler: l’ecologia non c’entra. Parola di Pierpaolo Festino

di Pierpaolo Festino*

(pubblicato anche su LinkedIn del 17 agosto 2023)

In questi giorni siamo tutti stati colpiti, dal forte rincaro dei carburanti. Si è gridato alla speculazione, si è parlato di legge della domanda e dell’offerta, ma la realtà è che si tratta dell’ennesima fluttuazione su di una linea di trend che ha innegabili caratteristiche strutturali al rialzo.

Il primo motore a scoppio risale al 1853, brevettato da due italiani (!): Matteucci e Barsanti. Lo sviluppo industriale è del 1875, dovuto a tre tedeschi: Otto, Daimler e Maybach. Il primo pozzo petrolifero è del 1859, a Titusville in Pennsylvania. La produzione della Ford modello T iniziò nel 1908, portando la mobilità alle masse e con la mobilità consentendo il nostro sviluppo: una bruciante accelerata di un secolo e mezzo.

Alla linea di partenza, il surplus energetico del petrolio era superiore a cento. In sostanza, si impiegava l’energia ottenuta da un barile di petrolio per estrarne più di cento. A 160 anni di distanza, il surplus energetico degli ultimi giacimenti è intorno a cinque: con tutta la mobilità dell’umanità basata sul petrolio, diventa sempre più difficile trovarne, sempre più costoso estrarlo.

Gli strappi del cartello economico dell’OPEC, le vicende individuali dei membri come Iraq, Nigeria, Libia, Venezuela, il conflitto russo-ucraino, sono soltanto fluttuazioni su di un trend strutturale di base dovuto al fatto che il petrolio inevitabilmente costa sempre di più.

Ma noi non possiamo rinunciare alla nostra mobilità: è alla base del nostro modello economico.

Ci servono alternative e che siano valide: alternative che abbiano un surplus energetico migliore di quello del petrolio. Il primo sguardo è ovviamente andato a combustibili alternativi: visto che abbiamo un motore a idrocarburi, con cosa lo facciamo andare? Metanolo da biomasse, etanolo da canna da zucchero, biodiesel, per bene che vada hanno lo stesso surplus energetico del petrolio attuale: bisogna guardare ‘altrove’.

Ovvero: altri motori, altra energia. Ma quale?

Per chi pensa all’idrogeno, un’auto ad idrogeno è un’auto elettrica basata su una pila a combustibile. Funziona, con buona pace del contenimento del rischio delle bombole di idrogeno. Ma il problema non è la tecnologia della pila a combustibile, o la distribuzione dell’idrogeno alla pompa: il problema è l’idrogeno. E’il primo elemento della tavola periodica, ed ha il pessimo vizio di combinarsi praticamente con tutto, in primis con l’ossigeno, formando acqua. Il risultato ad oggi è che produrre idrogeno ha un surplus energetico negativo: ci serve più energia a isolarlo di quanta ne restituisce ad usarlo.

Abbiamo bisogno di una energia che abbia un surplus energetico valido.

E qui entrano in gioco il solare e l’eolico: non perché siano ad emissioni zero (sull’ecologico, se pensiamo alla produzione, ci sarebbe molto da ridire), ma perché hanno surplus energetici fra 20 e 30. Per dare un’idea di paragone, come il petrolio fra il 1970 ed il 1990: anni in cui il GDP mondiale è passato da 3,4 a 22,8 trilioni di dollari. Lasciando da parte l’eolico, con i suoi problemi di discontinuità e di localizzazione, il solare rappresenta la migliore opportunità: tecnologicamente stabile e in miglioramento, economie di scala in atto, produzione distribuita.

Ma il solare produce energia elettrica, non liquido o gas da mettere nel serbatoio: ecco perché, oltre e durante la tempesta energetica che inevitabilmente ci aspetta, il futuro della mobilità è elettrico. Ed ecco perché oggi, nella distinzione fra debito ‘buono’ e ‘cattivo’, ogni finanziamento volto alla creazione di una infrastruttura di mobilità elettrica è debito buono.

*CEO at Cioncolini S.r.l.