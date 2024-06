Perché investire nel West Virginia, una delegazione dello Stato Usa a Napoli: incontro con le Pmi

Mercoledì 12 giugno alle ore 17.30 si terrà a Napoli un incontro tra una delegazione dello Stato della West Virginia e alcuni rappresentanti del mondo delle imprese campane presso il Centro eventi Agorà Morelli. L’incontro, spiega una nota diffusa dal Consolato generale Usa di Napoli, “ha lo scopo di illustrare i punti di forza dell’economia della West Virginia, nonché le opportunità e i vantaggi per le aziende campane interessate a investire in questo Stato espandendo così la propria presenza nel Nord America. La West Virginia ha avuto, negli ultimi anni, importanti e positivi esempi di imprese che si sono localizzate nello Stato, quali ad esempio Gruppo Fanti, TeMa Group, Sogefi, Pietro Fiorentini, Procter & Gamble, Rockwool Group, Toyota, Covestro e molte altre realtà, sia piccole e medie, che grandi”. L’incontro con la delegazione dello Stato della West Virginia è organizzato dagli Uffici Commerciali della Missione Diplomatica degli Stati Uniti d’America in Italia nell’ambito di un più vasto programma di promozione degli investimenti di aziende straniere negli Stati Uniti chiamato Select USA. Gestito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, SelectUSA coordina varie agenzie del governo federale americano e funge da punto di contatto per gli investitori.

Interverranno all’incontro: Tracy Roberts-Pounds, console generale degli Stati Uniti a Napoli; Mike Graney, executive director West Virginia Department of Economic Development; Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali di Napoli; Paolo Ghigo, presidente Tecnocap Llc (azienda che ha investito a Glen Dale, West Virginia); Federica Feltrin, Ufficio Relazioni esterne Simest; Massimo Petrone, rappresentante per la Campania di American Chamber of Commerce in Italy. Modera Giuseppe Palmieri, consigliere economico commerciale del Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli.