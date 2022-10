Perché passare alla sigaretta elettronica e smettere definitivamente con le bionde

Le statistiche parlano chiaro: sta crescendo di continuo il numero di persone che puntano sulle e-cig per sostituire le sigarette tradizionali. Un trend che ha portato a considerare questi strumenti come degli accessori notevolmente alla moda.

Sono diverse le motivazioni che portano a scegliere le e-cig e ad abbandonare le sigarette tradizionali. Si tratta di una serie di effetti benefici che non bisogna mai trattare in modo superficiale, dato che rappresentano il “motore” di un simile ed epocale cambiamento. Al giorno d’oggi, poi, acquistare una e-cig e scegliere i vari liquidi e aromi è davvero un gioco da ragazzi. Ci sono tanti negozi fisici, ma anche numerosi e-commerce ben forniti: il consiglio migliore da seguire è quello di guardare i migliori prodotti su Terpy, avendo bene in mente come il rapporto tra qualità e prezzo deve essere sempre preso come criterio in grado di orientare ogni possibile acquisto. Diamo uno sguardo a tutti i principali motivi per cui conviene effettivamente passare all’uso delle sigarette elettroniche.

Il risparmio economico è notevole

Un’analisi dei dati economici connessi all’uso delle sigarette elettroniche fa emergere in breve tempo una tendenza piuttosto favorevole. Ovvero, mediamente un fumatore spende una cifra che si aggira tra 1200 e 2000 euro all’anno per comprare le sigarette classiche. Ebbene, al confronto, le sigarette elettroniche permettono di spendere senz’altro di meno. Basti pensare come un flacone di liquido per le e-cig ha un prezzo che si avvicina molto a quello di un pacchetto di sigarette, ma al suo interno c’è un quantitativo di nicotina che equivale all’incirca a una ventina di pacchetti. Una ricarica di liquido viene utilizzata di solito nell’arco di una settimana e la spesa al mese è molto difficile che possa superare i 40 euro. Basta fare una semplice moltiplicazione, ottenendo una spesa annua che si aggira intorno ai 500 euro per capire come la convenienza dal punto di vista economico sia notevole.

Un’esperienza in tutto e per tutto personalizzata

Tra le motivazioni che spingono sempre più persone a provare le sigarette elettroniche al posto di quelle classiche, troviamo anche l’opportunità di cominciare a sperimentare una folta gamma di aromi e di sapori.

Optando per l’acquisto di una e-cig c’è una varietà di scelta a dir poco impressionante, vista la presenza di tantissimi aromi, tra cui quelli fruttati, cremosi, mentolati, tabaccosi e così via. È chiaro che la scelta dell’aroma più adatto alle proprie esigenze e preferenze può diventare parte integrante dell’esperienza di “svapare”. Puntando all’acquisto dei riscaldatori di tabacco, c’è tutta la libertà per potersi godere l’aroma del tabacco, senza però fare i conti con retrogusto sia di cenere che di fumo, che è invece tipico della sigaretta tradizionale.

Non c’è l’odore del fumo da sigarette classiche e si evitano i danni da fumo passivo

Le e-cig presentano un funzionamento del tutto particolare, dato che provocano il riscaldamento di una ben determinata soluzione, per fare in modo che diventa vapore. Non solo, dal momento che il funzionamento di questo strumento non causa alcun processo di combustione, non c’è nemmeno la produzione di ceneri.

Nel momento in cui si passa dalle sigarette classiche a quelle elettroniche, si possono finalmente gettare nell’immondizia i vari posacenere, così come anche l’aria che si respira in casa sarà senza dubbio più sana. L’utilizzo delle e-cig evita anche buona parte di quei danni legati al fumo passivo, elemento peculiare invece delle sigarette classiche.

Uno degli aspetti più complessi e pericolosi legati alle sigarette classiche è rappresentato dalle conseguenze del fumo passivo. La nocività, infatti, in questo caso non è esclusivamente legata a chi effettivamente fa uso della sigaretta, dato che si ripercuote anche sulle persone che stanno intorno al fumatore, a maggior ragione da chi ci vive insieme in casa. Grazie all’uso delle sigarette elettroniche, invece, il fumo passivo non sarà più un problema.

Può dare una mano a slegarsi dalla dipendenza da nicotina

Tra i più evidenti e principali vantaggi che sono correlati all’uso della sigaretta elettronica ne troviamo alcuni che si riflettono direttamente sulla salute delle persone. È piuttosto risaputo come le sigarette classiche possano comportare diversi danni a livello fisico, non solo in riferimento ai polmoni, visto che possono aggravare anche la condizione di altri organi e provocare lo sviluppo di patologie piuttosto pesanti e difficili da affrontare. Più in generale, le sigarette classiche possono favorire l’insorgere di una vera e propria dipendenza da nicotina.

Proprio nell’ottica della salute e del benessere, il passaggio alle sigarette elettroniche porta in dote numerosi benefici. Un gran numero di ricerche e di indagini hanno svelato come le e-cig e i liquidi che si trovano all’interno non vanno a provocare danni al corpo umano. Gli effetti a lungo termine non sono ancora stati studiati, dal momento che mancano delle ricerche rigorose e puntuali, in ragione del fatto che le e-cig sono ancora un prodotto piuttosto recente.

Interrompere l’uso delle sigarette classiche e, invece, cominciare a usare le sigarette elettroniche permette di ridurre notevolmente il pericolo relativo all’insorgere di ictus, infarti, tumori e problematiche a livello dell’apparato respiratorio. Si tratta, tra l’altro, di malattie che spesso e volentieri sono strettamente correlate con l’azione irritante, ma intrinseca, che è peculiare nel fumo delle sigarette classiche, visto che è il frutto semplicemente di un processo di combustione, che diffonde tante sostanze nocive nell’organismo. Il vapore delle e-cig è formato più che altro da acqua ed è molto difficile che possa provocare degli effetti irritanti e nocivi sulla salute di una persona.