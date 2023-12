Perché personalizzare gli impianti di verniciatura industriale?

La verniciatura industriale svolge un ruolo cruciale nell’industria manifatturiera assolvendo a due funzioni: fornire una barriera protettiva contro la corrosione e l’usura, accentuare la resa estetica del prodotto finale. Se questo appare ormai evidente, c’è un processo che ancora viene sottovalutato: la personalizzazione degli impianti per la verniciatura industriale.

In uno scenario internazionale sempre più competitivo, un impianto di verniciatura standard rischia di non essere più adeguato: le esigenze dei clienti da soddisfare infatti riguardano anche le tempistiche, lo spazio a disposizione, la qualità della finitura e la prevenzione di eventuali problematiche interne all’azienda.

In alcuni settori, come l’automotive o l’aereospaziale, i requisiti in termini di resistenza chimica, termica e meccanica sono decisamente stringenti, mentre per tutti è ormai essenziale parlare di durabilità del tempo, riduzione degli sprechi, ad esempio attraverso sistemi di recupero, e riduzione dell’impatto ambientale che si traduce, inevitabilmente, in una diminuzione dei costi energetici.

Per questo motivo adattare gli impianti di verniciatura alle esigenze delle aziende si traduce in: maggior flessibilità, capacità di adattarsi rapidamente agli scenari futuri, ma anche ad un’ottimizzazione puntuale di quelli che sono gli aspetti di organizzazione interna degli spazi e delle risorse.

Ultimamente si ragiona moltissimo su questi aspetti. “Rubare” anche pochi decimi di secondo ad una face di un processo di verniciatura, ridurre i percorsi obbligati dei collaboratori e azzerare i tempi morti: sono cose che un impianto di verniciatura standard non può garantire.

In questo i concetti della lean manifacture, sempre più adottati, spingono non solo a ripensare ai flussi di lavoro, ma anche a rivedere la dotazione tecnologica di ciascuna azienda.

Un impianto di verniciatura personalizzato permette non solo di guardare alla qualità della finitura del pezzo da trattare, ma anche all’efficienza dell’intero processo produttivo. È questo infatti l’aspetto maggiormente sottovalutato: la personalizzazione degli impianti di verniciatura consente di aumentare la produttività complessiva di un’azienda, ridurre i tempi di attesa tra una verniciatura e l’altra o tra le diverse fasi, e minimizzare il rischio di imperfezioni nel rivestimento.

Il settore industriale della verniciatura non è rimasto a guardare di fronte a queste rinnovate esigenze del mercato e così Eurotherm S.p.A, azienda di Volpiano (TO), si è distinta nella realizzazione di impianti di verniciatura altamente personalizzati. Un approccio fortemente orientato al cliente e una buona dose di creatività sono gli strumenti che permettono all’azienda torinese di offrire soluzioni uniche.

Per la massima personalizzazione tutto ha inizio dall’analisi delle esigenze del cliente (qualitative, strutturali, ambientali, organizzative) per poi procedere alla progettazione dell’impianto con un approccio metodico sostenuto dalla padronanza degli strumenti tecnologici e industriali.

Gli impianti personalizzati di Eurotherm sono stati utilizzati in tutti i settori: dagli impianti per la verniciatura di elementi dedicati al mercato farmaceutico e cosmetico alla finitura di parti per il settore aerospaziale, passando per il pretrattamento di pezzi destinati al settore dell’automotive, e arrivando a prestigiose commesse nell’ambito dell’oil&gas.

L’obiettivo di ogni azienda dovrebbe essere infatti quello di guardare alle innovazioni in maniera individuale, grazie a sistemi che permettano di migliorare i propri schemi produttivi e la resa della finitura stessa.