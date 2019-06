Perché Tav, Ennio Cascetta spiega le ragioni dell’alta velocità. In edicola il libro del Sole 24 Ore

Un’analisi approfondita su costi e benefici delle tratte ferroviarie ad alta velocità, tra progetti di crescita e ostacoli da affrontare. Con ‘Perché Tav’ a cura di Ennio Cascetta, Il Sole 24 Ore propone ai lettori una lettura approfondita su uno dei temi più dibattuti nel nostro Paese accompagnata da numeri, grafici, tabelle. Il volume sarà in edicola con il quotidiano per un mese a partire da martedì 4 giugno. Il 14 dicembre del 2008 iniziavano i servizi di Alta Velocità ferroviaria sulla linea Torino-Salerno, oggi, a dieci anni di distanza, è possibile affermare che l’Alta Velocità ferroviaria è stata la più importante innovazione nel sistema trasporti italiano negli ultimi decenni, così come lo furono le autostrade negli anni ’60 e ’70. Dopo 10 anni è doverosa una analisi approfondita degli effetti e dei benefici di questa straordinaria innovazione, ed è altrettanto doveroso valutare lo stato di sviluppo del progetto e i rischi di non completare il sistema, creando così un Paese a due velocità. Un rischio ancor più grave se comportasse l’uscita dal progetto strategico che si è data l’Unione europea. Lo stesso vale per le merci dove le reti TEN definiscono lo spazio europeo nel quale, su percorrenze superiori ai 300 chilometri, il 30% del trasporto di merci su strada entro il 2030 ed il 50% entro il 2050, dovrà viaggiare su ferrovia con treni TEM (Treno Merci Europeo). Completare la rete TAV e connetterle alle reti europee è quindi un grande progetto per il Paese che deriva da una visione di una mobilità equa e sostenibile. Un progetto nel quale l’analisi economica può dare un contributo sulle singole scelte progettuali, non certamente sulla visione complessiva che rimane una scelta strategica di tutto il Paese. L’autore di ‘Perché Tav’, Ennio Cascetta, è professore ordinario di Pianificazione dei Sistemi di Trasporto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II ed è docente di ‘Advanced Modelling of Transportation Systems’ presso il Massachusetts Institute of Technology (Mit). È stato assessore ai Trasporti della Regione Campania, coordinatore dei trasporti nella conferenza Stato Regioni, coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presidente di Anas. Attualmente è presidente di Metropolitana di Napoli Spa. È autore di testi accademici adottati in numerosi Paesi e di oltre 150 lavori pubblicati a livello internazionale. Il volume, di 216 pagine, sarà disponibile dal 4 giugno 2019 al 3 luglio 2019 in edicola a 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano e online su Shopping24.it e PrimaEdicola.it. Dal 3 luglio 2019 sarà disponibile a 14,90 euro in libreria e su Shopping24.it com