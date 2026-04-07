Perché tutto parte dalla scuola?

di Antonluca Cuoco*

Quante volte abbiamo sentito dire che istruzione e cura della crescita delle giovani generazioni sono le chiavi del futuro di un paese? Tuttavia, questi auspici vanno tradotti in azioni concrete dalla politica, a cominciare dai territori dove si fanno le scelte che toccano la vita di studenti e famiglie.

Ne riflettiamo con Patrizio Del Prete, docente e formatore, da oltre trent’anni impegnato nella scuola pubblica e nella valorizzazione dei giovani attraverso orientamento e alternanza scuola-lavoro. Del Prete è anche responsabile nazionale scuola del Partito Liberaldemocratico, partito guidato dal segretario Luigi Marattin con la ambizione di ragionare sui temi, sul merito e con proposte concrete per lo sviluppo del Paese a partire dalla formazione degli studenti.

Avendo per troppo tempo considerato la scuola poco più che un ammortizzatore sociale per prendere consenso, il futuro del paese è rischio. Ma perché dalla scuola parte tutto?

La nostra proposta non è un semplice aggiustamento, ma una riforma strutturale fondata su quattro pilastri che rimettono la libertà, il merito e la responsabilità al centro del sistema educativo. ​I quattro pilastri partono dalla riforma dei cicli e filiera formativa, anche perché la dispersione scolastica si combatte rendendo l’istruzione utile e appassionante. Proponiamo una riforma dei cicli che integri la filiera formativa con il mondo del lavoro. Per gli istituti professionali e tecnici, la risposta è l’apprendistato formativo: i ragazzi devono poter imparare dentro le aziende, sentendosi parte del sistema produttivo già durante gli studi. Solo così la scuola smette di essere percepita come un obbligo astratto e diventa un’opportunità concreta.

​Si parla di formazione, titolo abilitante e chiamata diretta, quindi addio agli algoritmi? ​

Assolutamente sì. La qualità della scuola dipende dalla qualità dei suoi docenti. Proponiamo un percorso di formazione rigoroso che porti a un titolo abilitante certo. Ma il vero salto di qualità è la chiamata diretta: il dirigente scolastico deve poter scegliere i docenti in base alle competenze specifiche necessarie al Piano Triennale dell’Offerta Formativa del proprio istituto. Dobbiamo dire basta ai docenti assegnati da un algoritmo impersonale; servono continuità didattica e affinità tra il progetto educativo e il corpo docente.

​Siamo quindi ad una vera e propria carriera per i docenti: perché è necessaria?

Oggi un docente entra in ruolo sapendo che, professionalmente, resterà nello stesso perimetro per quarant’anni. È un sistema che uccide l’entusiasmo. Vogliamo introdurre una carriera legata al merito, alla formazione continua e alle responsabilità assunte. Valorizzare chi si impegna maggiormente nell’orientamento o nel recupero dei ragazzi in contesti difficili non è un torto verso gli altri, ma un atto di giustizia verso chi vive la scuola come una missione.

​E sul tema dell’autonomia finanziaria e responsabilità: con meno burocrazia, avremo più risultati?

L’autonomia non può restare solo sulla carta. Le scuole devono godere di una reale autonomia finanziaria. Questo implica, naturalmente, una maggiore responsabilità per il Dirigente Scolastico e per l’intero corpo docente. Se diamo agli istituti le risorse per gestire laboratori, tempo pieno e progetti territoriali, dobbiamo poi valutarne i risultati. La responsabilità è il rovescio della medaglia della libertà.

Mentre si continua a segnalare la lotta alla povertà educativa come una priorità, ci si affida poi al welfare familiare come se fosse la panacea di tutti i mali. Al sud in particolare resta una visione novecentesca e paternalistica, ferma a un modello in cui il “capofamiglia” lavorava e la donna si occupava di tutto il resto. Come uscirne?

Smettendo di considerare la scuola come l’ultima ruota del carro logistico del Paese. Se garantiamo un calendario scolastico certo, se integriamo istruzione e lavoro e se restituiamo dignità economica e professionale ai docenti, la scuola diventa il primo motore dell’economia. Non è solo un luogo di studio, è lo spazio in cui si spezza la catena della povertà educativa. Rimettere la scuola al centro dei diritti significa offrire alle famiglie non un sussidio, ma la certezza che i loro figli avranno gli strumenti per essere cittadini liberi e lavoratori qualificati. Questa è la nostra sfida liberaldemocratica.

*membro assemblea nazionale PLD e segretario PLD Salerno