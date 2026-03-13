Perché un fornitore di servizi Internet affidabile fa la differenza per le imprese

Avere una connessione Internet stabile e sicura oggi non è più un elemento accessorio: è un fattore che influisce in maniera diretta sulla produttività delle aziende, risultando essenziale in termini di continuità operativa.

Alla qualità della rete sono correlati i processi aziendali, i sistemi gestionali, la supply chain, le comunicazioni interne ed esterne, i servizi in cloud e le piattaforme di monitoraggio industriale, per fare degli esempi concreti.

Per le imprese diventa perciò determinante contare su un servizio stabile, prevedibile e progettato sulla base delle reali esigenze operative.

È questo il caso di Viking (sito https://www.vikingitaly.com/), che da oltre vent’anni mette a disposizione delle imprese una proposta basata su reti proprietarie e connessioni dedicate, in grado di supportarle anche nei possibili momenti di criticità: quelli in cui davvero emerge il valore aggiunto di un fornitore affidabile.

Soluzioni all’avanguardia, grazie a un solido know-how tecnologico e a un approccio strategico collaudato e al contempo scalabile.

Il costo (invisibile) delle interruzioni di rete

Quando una connessione Internet presenta delle interruzioni ciò influenza direttamente l’operatività di un’azienda, incidendo sulla produttività, i tempi di consegna, la continuità operativa e, di conseguenza, la sua reputazione.

Basta infatti un downtime (ovvero un’interruzione di servizio), anche breve, per creare dei fermi produttivi in termini di attività amministrative, accessi ai server, sistemi di pagamento e strumenti in cloud. A questo si aggiungono ulteriori difficoltà dovute all’interruzione dei canali telefonici ormai totalmente su tecnologia Trunk VoIP (Voice over IP) e quindi non funzionanti senza una connessione Internet attiva.

Ma non è tutto. Una rete instabile espone l’azienda a una maggiore vulnerabilità in termini di sicurezza e gestione dei dati.

L’efficienza della connessione diventa quindi un fattore di protezione del valore aziendale e del core business, risultando al centro delle strategie di cybersecurity.

Il valore aggiunto di una connessione dedicata

Resilienza, continuità operativa e stabilità: sono questi gli elementi che è in grado di assicurare una connessione Internet dedicata e impostata a misura del business. Garantisce infatti un’architettura con livelli ben definiti e parametri controllabili.

Pertanto, quando si parla di connessioni dedicate si fa riferimento soprattutto alle cosiddette connessioni punto-punto. Si tratta di reti che mettono in comunicazione diretta due punti, come suggerisce il termine, che possono essere due infrastrutture o due sedi.

Il collegamento avviene in maniera più semplice e immediata, attraverso l’uso di tecnologie innovative e la cui qualità è ormai accertata da diversi anni. Qualcosa che vale in particolare per la fibra ottica, che assicura standard di affidabilità superiori e, di pari passo, una latenza minima.

È dunque l’ideale per le aziende che si avvalgono di servizi in cloud – in particolare le piattaforme ERP – oppure presentano delle sedi tra loro distanti o ancora agiscono nel cosiddetto IIoT.

La fibra ottica è una tecnologia che, al momento, non risulta sempre disponibile. In questi casi è possibile utilizzare come alternativa (ma anche in sinergia) il ponte radio, il quale permette di approntare collegamenti wireless diretti, riducendo l’instabilità e i rischi legati a tale fattore.

Perché una sola connessione non basta

Oggi per le imprese che utilizzano l’online a livello intensivo non basta più affidarsi a un’unica linea Internet. Occorre diversificare i canali di connettività. Una sola infrastruttura rappresenta un punto di vulnerabilità: se cade, l’intera attività può fermarsi.

Il rischio non riguarda solo le grandi industrie, ma anche le PMI, gli studi professionali, le realtà logistiche, gli e-commerce o le strutture sanitarie che necessitano di una connessione sempre attiva.

L’ideale è impostare un sistema con doppia connessione, composto dunque da fibra e ponte radio. Una soluzione tecnologica d’eccellenza, che assicura parametri superiori di continuità operativa.

Il risultato è quella che potremmo definire una doppia garanzia che va oltre la logica di backup: a operare in un ecosistema dedicato sono infatti due tecnologie con prestazioni elevate.

Il fornitore come partner strategico (e non semplice provider)

Per le imprese il fornitore Internet andrebbe inteso, più che come un erogatore di servizi, come un partner strategico: assolve infatti un ruolo attivo nella resilienza digitale delle imprese. Si rivela dunque essenziale rivolgersi a una realtà con spiccate competenze non solo tecniche, ma di consulenza.

Ecco cosa dovrebbe essere in grado di offrire un fornitore Internet che opera come partner strategico:

analisi dei rischi e della situazione specifica dell’impresa;

proposta di soluzioni di ridondanza;

integrazione degli aspetti di sicurezza e connettività.

In un’economia dove il digitale sostiene ogni processo, la scelta del fornitore diventa un elemento da valutare con un approccio manageriale.

Perché per le imprese, soprattutto quelle di dimensioni medio-grandi, l’affidabilità della connessione non è un dettaglio operativo. È una condizione strutturale per emergere in mercati ad alta competitività.