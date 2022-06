“Percorsi di Danza”, successo all’Augusteo di Napoli

Successo pieno al teatro Augusteo di Napoli per la serata evento di fine stagione della prestigiosa Scuola di avviamento professionale all’arte coreutica “Percorsi di Danza”, una realtà, va ricordato, che ha portato allievi e stagisti nelle compagnie e sulle tavole del massimi teatri del mondo dagli Usa all’Europa dell’Est.

Applauditissimo da un pubblico competente ed entusiasta, dunque, il lavoro coreutico-teatrale realizzato sotto la direzione artistica di Angelo Parisi e quella organizzativa di Giovanni Zampella, che ha visto l’intero spettacolo svilupparsi in tre parti: una prima, curata dalla coreografa Maria Consiglia Nappo, squisitamente tecnica, una seconda con la messa in scena di “Les Milions d’Arlequin” sulle coreografie di Marius Petipa rielaborate da Monica Rega ed una terza interamente dedicata a Napoli, “Neapolis… storie d’intrighi, d’amore e passione”, per le coreografie di Angelo Parisi, Maria Consiglia Nappo, Giovanni Zampella, Aniello Schiano di Cola, Andrea Veneri, Nilde Serpa e Nietta Damini, con l’esibizione dei corsi avanzati e delle diplomande Elena Secondulfo, Anna Borrelli, Fabiana Falco e Sara Albignese.

Particolarmente ammirati i costumi firmati da Mattia Sartoria e Leandro Fabbri e gli allestimenti scenici di Rubinacci.

Danza classica, moderna, contemporanea e carattere ma non solo. L’intera serata è stata infatti scandita dagli apprezzati inserti artistici di attori, voci narranti, musicisti e cantanti di successo.

Soddisfatto il direttore artistico Angelo Parisi che ritorna così alla ribalta dopo due anni di stop dettato dalla pandemia, festeggiando peraltro il ventesimo compleanno della “sua” Percorsi di Danza”. “Riprendere dopo due anni di attesa – afferma soddisfatto Angelo Parisi – è stato senz’altro faticoso ma ne è valsa la pena, sono soddisfatto. Il fatto poi che in sala vi fossero anche molti addetti ai lavori, attori, ballerini professionisti e registi teatrali che hanno voluto esserci ed hanno espresso il loro apprezzamento per lo spettacolo, mi inorgoglisce”.