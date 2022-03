Percorsi di legalità, il sostituto procuratore Imparato al Villaggio dei Ragazzi

Nell’ambito dei “Percorsi di Legalità” intrapresi nel 2015 dal Villaggio dei Ragazzi, ospite d’eccezione per un dibattito con gli studenti delle scuole superiori della “Fondazione” il sostituto procuratore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottoressa Annalisa Imparato. Tema dell’incontro: “Droga e devianza sociale: prevenzione e contrasto di fenomeni che rappresentano un rischio assoluto per la salute, la sicurezza e il benessere della collettività”. A fare gli onori di casa, il dottor Felicio De Luca, Commissario straordinario dell’Ente maddalonese, che ha ringraziato il procuratore Imparato per aver accolto l’invito ad incontrare gli studenti del “Villaggio” e per il grande impegno che quotidianamente profonde nella lotta alla criminalità organizzata, male della società civile. “Il Villaggio dei Ragazzi – ha dichiarato il commissario De Luca – è stato concepito dal suo fondatore, don Salvatore d’Angelo, anche come presidio di Legalità, in grado di accogliere giovani del territorio campano e non solo, soprattutto in stato di bisogno, per svolgere una funzione di prevenzione dei fenomeni malavitosi, dell’abbandono scolastico e dell’esclusione sociale”. L’incontro, sapientemente moderato dal dottor Franco Tontoli, della redazione casertana del Mattino, ha superato le aspettative. La dottoressa Imparato, dopo una interessante e significativa introduzione sul tema oggetto dell’incontro, ha lasciato la parola agli studenti, come sempre ben supportati dai docenti. Le domande sono giunte a raffica sui tanti argomenti messi sul tavolo, quali la violenza di genere, l’uso degli stupefacenti, i reati da codice rosso, la prostituzione. “Bisogna ripartire dai ragazzi, cercando di trasmettere loro un messaggio di legalità e di speranza, utilissimo in un territorio dalle mille problematiche. Esorto vivamente i ragazzi a studiare e a non sottovalutare le opportunità che si presentano lungo il percorso della vita, sfruttando invece tutte le occasioni, come quella di essere parte integrante di un’Opera, quale il Villaggio dei Ragazzi, al servizio dei giovani”, ha dichiarato il Sostituto Procuratore. La giornata “della legalità” si è conclusa con la consegna alla dr.ssa Imparato, da parte del Commissario straordinario De Luca, di una targa “al merito”. Il commissario De Luca ha anche donato, in segno di amicizia e stima, un gagliardetto del Villaggio al giornalista Tontoli.

