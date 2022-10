Perde il controllo della moto, giovane calciatore muore in Toscana

Ruben Guasti, giovane calciatore del club toscano Spartaco Banti Barberino, è morto la scorsa notte in un incidente avvenuto a Campi Bisenzio, località alle porte di Firenze. Guasti, originario di Barberino di Mugello (Firenze), aveva da poco compiuto diciassette anni ed era in sella alla sua moto lungo via di San Quirico quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo andando a finire la sua corsa contro un albero. Sul posto sono subito intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 con l’automedica di Sesto Fiorentino (Firenze). I sanitari hanno tentato con ogni mezzo di rianimare il giovane ma le ferite riportate da Guasti sono risultate troppo gravi.