Perfexia si conferma tra le migliori 30 aziende del Mezzogiorno

Per il terzo anno consecutivo, Perfexia si conferma tra le realtà imprenditoriali più dinamiche del Mezzogiorno, rientrando nella classifica “Stelle del Sud 2026”, che individua le 200 aziende italiane con sede nel Sud che hanno registrato le migliori performance in termini di crescita economica e sviluppo organizzativo. La selezione, realizzata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, ha preso in esame circa 9.000 società in possesso dei requisiti richiesti, valutando in particolare l’incremento dei ricavi, del numero dei dipendenti e delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel triennio compreso tra il 2021 e il 2024. All’interno di questa graduatoria, Perfexia, fondata da Danilo Lucangeli, si distingue per risultati particolarmente rilevanti: l’azienda si posiziona al 29° posto a livello nazionale ed è l’unica realtà della provincia dell’Aquila presente nell’elenco. Il riconoscimento conferma un percorso di crescita costante, sostenuto dalla capacità di sviluppare soluzioni ad alto valore tecnologico e da un progressivo rafforzamento della struttura aziendale.

Fondata nel 2003, Perfexia S.r.l. è una PMI innovativa attiva nello sviluppo di tecnologie avanzate nei settori dell’Intelligenza Artificiale, dei Big Data, del Knowledge Management, della Business Intelligence e dell’Hyperautomation. L’azienda conta 51 dipendenti e 15 consulenti, oltre alla partecipata Ics4 Srl, startup innovativa, e opera in collaborazione con partner nazionali e internazionali. Fin dalle origini, Perfexia ha puntato sull’innovazione, sviluppando dal 2007 sistemi applicativi complessi basati su AI, con applicazioni nei settori della Pubblica Amministrazione, della sanità e dell’ambiente. Dal 2009 l’attività si è estesa anche ai sistemi di sicurezza fisica per Poste Italiane. Elemento distintivo è la proprietà intellettuale: l’azienda detiene due brevetti e un copyright SIAE a tutela della piattaforma proprietaria ExS2 – Expert Support System, un sistema di supporto decisionale per la produzione di atti amministrativi con valore legale, basato su algoritmi proprietari e integrazione con sistemi documentali. Tra le soluzioni sviluppate figura anche Health Insights, piattaforma basata su Big Data e Intelligenza Artificiale per l’analisi dei dati sanitari e il supporto alle decisioni cliniche in tempo reale. L’offerta si completa con servizi di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza, tra cui videosorveglianza e antintrusione, consolidando la presenza dell’azienda in ambiti tecnologici ad alta specializzazione.

L’inserimento per il terzo anno consecutivo nella classifica “Stelle del Sud” conferma il ruolo di Perfexia come realtà in crescita nel panorama dell’innovazione tecnologica nel Mezzogiorno, in un contesto competitivo che valorizza la capacità delle imprese di coniugare sviluppo economico, incremento occupazionale e qualità delle soluzioni offerte.