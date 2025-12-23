Performer Cup-Italy Pass, al via quarta stagione su Rai Italia

Roma, 23 dic. (askanews) – Torna Performer Cup-Italy Pass, il primo campionato dedicato alle Arti Scenico-Sportive organizzato dalla FIPASS (Federazione Internazionale Performer Arti Scenico-Sportive). Al timone del prestigioso talent, Valentina Spampinato e il coreografo di fama internazionale Garrison Rochelle, con la collaborazione di Fabiola Cimminella e Noemi Sole. Il programma andrà in onda su Rai Italia e su Rai Play dal 23 al 29 dicembre. Mentre l’ultima attesissima puntata sarà il 31 dicembre.

Sei le squadre pronte ad aggiudicarsi l’ambito titolo: Sicilia, Calabria, Lazio, Liguria, Toscana e Resto d’Italia. A giudicare le performance degli artisti in gara tre giudici fissi: Raffaele Paganini, Giulia Luzi e Stefano Orfei, affiancati da alcuni ospiti speciali. Tra questi l’indimenticato Maestro Beppe Vessicchio, storica presenza fissa della trasmissione. “Con la scomparsa del Maestro Beppe Vessicchio perdiamo una guida capace di unire tecnica e anima. Ha insegnato a generazioni di artisti che il talento va coltivato con studio, rispetto e dedizione: lo stesso principio su cui si fonda il progetto Performer Cup”, spiega Valentina Spampinato.

E aggiunge: “Con lui va via un pilastro fondamentale della nostra grande famiglia. Performer Cup farà tesoro dei suoi insegnamenti cercando di far risuonare all’infinito i suoi doni che con tanto amore hanno messo radici nei cuori della gente che ha avuto la fortuna (come me) di viverlo”. Le curatissime perfomance degli atleti-artisti in gara afferiranno a discipline come canto, ballo, arti circensi-acrobatiche e musical.

Performer Cup Italy sarà disponibile in Italia su Rai Play alle 13.30, alle 12 su Rai Italia per Europa e Africa. Alle 7.30 del mattino (orario di New York) su Rai Italia per il Nord America, alle 4.30 del mattino (orario di Los Angeles). Alle 9.30 del mattino, sempre su Rai Italia, per Argentina e Brasile, alle 6.30 per il Messico. Per Asia e Australia, invece, la puntata del 24 dicembre sarà trasmessa su Rai Italia alle 9 del mattino (Australia-Sidney) e alle 6 del mattino (Cina-Pechino).