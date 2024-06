Periferie al centro della nuova puntata di ‘D.Na Dossier Napoli’ stasera su Tv Campi Flegrei Canale 99

Le periferie sono al centro del dibattito politico e pubblico per la loro riqualificazione: a Napoli sono in corso e in elaborazione progetti di trasformazione urbana, diamo parola ai protagonisti. Questo è il tema della puntata di “D.NA. Dossier Napoli” in onda stasera 13 giugno alle ore 21.00 su Tv Campi Flegrei Canale 99 e in streaming su www.tvcampiflegrei.it e sulla pagina Facebook

Ospiti di questa puntata: in studio Nicola Nardella – presidente dell’ottava Municipalità; in collegamento da Denver Andrea Volterrani – professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università Roma Tor Vergata; Valeria Pirone – dirigente scolastica; Bruno Mazza – associazione Un’infanzia da vivere del parco Verde di Caivano.

Il format è ideato e condotto dal giornalista Giuseppe Manzo, è una produzione Videoup3 con Sara Iannaccone e Andrea Caropreso in redazione.