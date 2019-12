Perino: “Tav è un ecocidio”

Torino, 8 dic. – (Adnkronos) – “Il Tav è un ecocidio che contribuisce a distruggere il pianeta perché 30 anni di cantiere emetterebbero una quantità di Co2 che non si riuscirebbe a recuperare nemmeno in un secolo”. Così uno dei leader storici del , Alberto Perino, salutando i partecipanti alla marcia che da Susa raggiungerà Venaus.

“Nessuno può permettersi di peggiorare una situazione già drammatica del pianeta”, ha aggiunto Perino che ha proseguito: “Ci stanno mettendo in galera, ci stanno massacrando giudizialmente ma il popolo no Tav è qui per salvare il pianeta e le casse di questo povero Stato”. “Ci davano per morti, ci danno sempre per morti ma noi siamo ancora qui per dire che ci siamo e ci saremo, sempre no Tav fino alla vittoria”, ha concluso.