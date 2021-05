Periti Industriali di Napoli, ok al Bilancio: nessun aumento delle quote annuali

Conti in ordine, nessun aumento delle quote annuali per l’Ordine dei Periti Industriali di Napoli guidato da Maurizio Sansone. Approvata la relazione del Consigliere Tesoriere Corrado Delizia, via libera dunque ai consuntivi e al Bilancio preventivo 2021 con il sigillo unanime dell’assemblea degli iscritti.

“Nonostante le difficoltà oggettive create dalla pandemia, proseguiamo sulla strada della razionalizzazione e del contenimento delle spese senza aumentare le quote annuali, eccezion fatta, ovviamente, per l’adeguamento Istat imposto per legge”, spiega il presidente dell’Ordine, Maurizio Sansone. “Restiamo saldamente il primo ordine professionale provinciale d’Italia per Iscritti, tra i più attivi in ordine alle iniziative di contrasto all’esercizio abusivo della professione così come in termini organizzativi, grazie a specifiche tecnologie multimediali impiegate nei percorsi professionalizzanti”.

“E’ stato certamente un esercizio finanziario tra i più difficili degli ultimi anni – sottolinea il Consigliere Tesoriere dell’Ordine dei Periti Industriali di Napoli Corrado Delizia – soprattutto se si considerano le inevitabili cancellazioni per morosità dai nostri elenchi di non pochi iscritti e le pesanti ricadute delle pandemia aggravate dall’assenza di misure a sostegno del nostro ordine, come la cassa integrazione per i dipendenti o il credito d’imposta del 60% suLL’affitto, cosa invece riconosciuta ad altre realtà. Tuttavia siamo riusciti a scongiurare l’aumento delle quote associative e grazie alle tecnologie digitali di cui disponiamo siamo riusciti anche ad implementare l’attività di formazione, oggi sempre più qualificata e qualificante”.

“Oggi che possiamo contare concretamente sulla ripresa, di cui GIà vediamo i primi segnali – conclude Delizia -, ci sono tutti i presupposti per un ulteriore rilancio della professione, un’ulteriore crescita del nostro Ordine”.