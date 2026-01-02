Periti Industriali in lutto per la morte di Franco De Simone

Si è spento prematuramente Franco De Simone, segretario storico dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli. Perito industriale esperto in infortunistica stradale, De Simone è stato una figura di riferimento per la categoria, impegnato nella formazione e nella tutela della professione.

“Con Franco De Simone perdiamo un collega competente, rigoroso e profondamente legato all’Ordine e fortemente impegnato nella formazione professionale dei giovani – dichiara il presidente Maurizio Sansone –. Ha servito la nostra comunità con dedizione, dedicandosi con grande determinazione nell’attività di contrasto all’esercizio abusivo della professione e contribuendo in modo determinante alla crescita culturale e professionale dei periti industriali napoletani”.

L’Ordine esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia.