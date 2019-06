Periti Industriali, Sansone: In bocca al lupo ai nostri studenti, siano sempre curiosi

“In bocca al lupo agli studenti, ed in particolare a quelli delle professioni tecniche, che in queste ore si apprestano ad affrontare l’esame di maturità. L’augurio, da perito industriale ancorché impegnato in una istituzione ordinistica, è che il loro percorso formativo possa essere sempre più interessante e professionalizzante”.

Lo afferma il presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Napoli Maurizio Sansone.

“A loro – aggiunge – ricordo il pensiero di Steve Jobs: siate curiosi, anzi affamati di sapere, siate folli. Lo chiede la nostra professione, spina dorsale del miglior progresso, vive di questo, di curiosità e creatività”.