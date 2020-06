Pernigotti: Fai Cisl, ‘finalmente primi passi verso rilancio ma vertenza non chiusa’

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Finalmente vediamo i primi passi verso la continuità produttiva e occupazionale, come chiedevamo da tempo, ad oggi possiamo dire che la vertenza ha trovato un punto fondamentale di chiarezza con l’attuale gestione della Pernigotti, con un piano industriale affiancato a un piano degli ammortizzatori sociali. Ma la vertenza non è chiusa: servirà un monitoraggio costante e la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni affinché l’azienda torni ad essere simbolo positivo del Made in Italy nel mondo grazie alla qualità delle proprie produzioni e dell’occupazione”. Ad affermarlo è il segretario nazionale della Fai Cisl Roberto Benaglia dopo che oggi si è svolta in videoconferenza un incontro tra rappresentanti della Pernigotti, delle parti sociali, del Ministero del Lavoro e del Ministero dello Sviluppo Economico per fare il punto sul rilancio della nota impresa dolciaria.