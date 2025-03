Perrine Bequignon, nuovo ingresso nel Leadership Team di Kiko Milano

Kiko Milano rafforza il suo Leadership Team con la nomina di Perrine Bequignon come nuova Scientific senior director. Con oltre 17 anni di esperienza nel settore cosmetico e nella gestione di progetti complessi, Bequignon assume la responsabilità di assicurare la piena conformità dei prodotti Kiko Milano agli standard legali e normativi, garantendo al contempo i più alti livelli di qualità e proteggendo la reputazione del brand. Nel corso della sua carriera, Perrine Bequignon ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, maturando una solida esperienza anche nel settore farmaceutico. Tra le sue precedenti posizioni, spiccano quelle di R&D Manager e USA R&D Director presso Fareva, fino al ruolo di VP R&D Make-Up in Chromavis Fareva. La sua expertise rappresenta un asset strategico per il continuo sviluppo e l’innovazione dei prodotti Kiko Milano.