Perseguitava la sexy influencer con cui aveva avuto una storia. Arrestato per stalking

Ha perseguitato per molto tempo e poi minacciato di morte quella che lui voleva come partner. Per questo un uomo di 35 anni, Marco Schiattarella, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato. Obiettivo del soggetto era una nota sexy influencer romana, attiva su diversi canali social. Nei confronti dell’uomo era stata adottata una misura di divieto di avvicinamento. In particolare – si aggiunge – il tribunale ha aggravato il provvedimento. La donna, vittima di tutta la vicenda, è stata assistita dalla onlus “Bon’t Worry”.