Perù, inaugurata la fiera internazionale del libro di Lima: Italia ospite d’onore

Inaugurata ieri la Fiera Internazionale del Libro di Lima, l’appuntamento sudamericano a cui l’Italia partecipa come Ospite d’Onore. Oltre due settimane, da oggi fino al 6 agosto, per raccontare l’editoria, la cultura, l’arte italiana e le Connessioni latine con il Perù grazie alla presenza dei 13 autori parte della delegazione e attraverso un programma ricco e multidisciplinare composto da 50 appuntamenti, 4 mostre 3 concerti e una rassegna cinematografica. “La presenza dell’Italia come Ospite d’Onore a Lima non soltanto rappresenta l’occasione per celebrare il nostro Paese, la sua ampia produzione letteraria ed editoriale, ma rappresenta anche un’opportunità”, ha spiegato l’Ambasciatore d’Italia in Perù Massimiliano Mazzanti, intervenuto durante l’inaugurazione. “Quella di approfondire e riconoscere i profondi legami che ci uniscono al Perù, frutto di oltre un secolo di relazioni diplomatiche che dai comuni tratti linguistici, storici e umani, traggono la loro forza e che il programma della partecipazione italiana in Fiera mostrerà in tutte le sue declinazioni. Dagli appuntamenti con alcuni dei principali interpreti italiani della narrativa, della saggistica e delle arti visive, alla scoperta dei grandi personaggi della Storia che Italia e Perù condividono, da Antonio Raimondi a Giuseppe Garibaldi, fino ai più recenti progetti artistici e culturali che danno nuova linfa alle relazioni tra i due Paesi. Saranno settimane di incontro e di festa, a cui tutti coloro che si trovano a Lima sono invitati a partecipare”.