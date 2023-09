Perù, prezzo dei limoni alle stelle. Il ministro: Boicottiamo il ‘ceviche’

Il prezzo dei limoni è salito alle stelle negli ultimi giorni, in Perù, e il ministro dell’Economia, Alex Contreras, ha quindi suggerito alle famiglie di sostituire il ‘ceviche’ (tipica ricetta peruviana a base di pesce crudo marinato con lime) con un “bel pollo saltato in padella”. “Come consumatori non dovremmo stare al gioco degli speculatori. È bene esercitare la nostra sovranità. Cioè, se questa settimana volessi preparare un ceviche, lo sostituirei con un pollo saltato”, ha detto il ministro al programma televisivo Punto Final, dicendosi convinto che la scelta causerebbe una minore domanda di agrumi e contribuirebbe a calmierare i prezzi. Per Contreras anche i ristoranti specializzati, le ‘cevicherías’, potrebbero tranquillamente sostituire il loro piatto forte con altre offerte, incoraggiandone il consumo da parte dei loro clienti. “Possono fare un po’ più di riso con frutti di mare o una frittura di calamari”, ha proposto il ministro. La bassa produzione di limoni è stata causata da El Niño. L’Istituto nazionale di statistica e informatica (Inei) ha intanto annunciato che il loro prezzo continuerà a salire fino a dicembre.