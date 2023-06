Perugia riceve l’ambasciatore francese

L’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, si è recato in visita ufficiale a Perugia, accompagnato dal console generale di Francia a Roma, Fabrice Maïolino, e dal console onorario di Francia in Umbria, Gabriele Galatioto. Ha incontrato le autorità umbre e ha partecipato al convegno internazionale “Clima e Diritti Umani”, organizzato dalla Riserva Mondiale della Biosfera Unesco del Monte Peglia, in collaborazione con la Scuola Lingue Estere dell’Esercito, presso il suo complesso di Santa Giuliana. L’ambasciatore e il console generale hanno incontrato il prefetto di Perugia, Armando Gradone, il questore di Perugia Giuseppe Bellassai, il vicepresidente della Regione Morroni, e il sindaco di Perugia, Romizi. Con loro hanno potuto scambiare opinioni sui rapporti ricchi e stretti tra la Francia e l’Umbria: a livello economico, i turisti francesi sono tra i primi in Umbria, mentre varie imprese francesi sono presenti sul territorio. A livello della cooperazione universitaria, L’Unistranieripropone 7 doppie lauree con università francesi, mentre più di 500 studenti sono iscritti alla doppia maturità italo-francese Esabac, proposta in sette scuole umbre. In Umbria inoltre si svolge il Festival di Spoleto, famoso in Francia e in tutta l’Europa, con una programazione ricca di artisti e autori francesi. “Sono venuto per incontrare le autorità umbre e presentare il nostro console generale Maïolino –ha detto l’Ambasciatore –. Il console ha anche competenza sull’Umbria e dunque potrà avvicinare ancora di più la Francia e questa bella regione. Voglio ringraziare anche l’ottimo lavoro svolto dal nostro console onorario Gabriele Galatioto”. Con la sua presenza, ha anche voluto ribadire l’importanza della cooperazione a livello globale di fronte alle sfide climatiche.