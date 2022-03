Pesca di frodo, Legambiente: Condanna datterari sentenza storica

“Una sentenza storica e importante che infligge un duro colpo a persone senza scrupoli che distruggono le coste più belle dei nostri mari”. Così in una nota Legambiente, costituita parte civile con l’avvocato Giuseppe Giarletta, commenta la sentenza emessa dal gup del Tribunale di Napoli nei confronti dei primi “datterari“, che hanno chiesto il rito abbreviato, coinvolti nell’inchiesta della Procura di Napoli sulla pesca di frodo di datteri di mare che ha causato danni ai fondali marini di Napoli e Capri. “La pesca di frodo di datteri – aggiunge Legambiente – è una vera e propria emergenza ambientale, un’industria illegale con un elevato giro d’affari che genera un danno incalcolabile all’ecosistema marino. Oltre alla dura repressione del reato, l’unico strumento per far fronte a questa situazione è quello della sensibilizzazione e dell’informazione. Facciamo appello ai consumatori: ordinare al ristorante un piatto di linguine ai datteri o comprarne in pescheria è un atto illegale e rende complici di un grave reato ambientale”, conclude Legambiente.