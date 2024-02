Pesca, transizione green delle flotte: bando Ue da 2,2 milioni di euro

Promuovere la transizione energetica nel settore della pesca. La Commissione europea ha lanciato oggi un nuovo invito a presentare proposte per un progetto pilota dimostrativo da finanziare con un budget di 2,2 milioni di euro su un peschereccio che sarà adattato con tecnologie di propulsione alternative e altre soluzioni per migliorare le prestazioni energetiche, ridurre le emissioni e ridurre il rumore sottomarino. Il bando per la presentazione delle domande, spiega Bruxelles, resterà aperto fino all’11 giugno. La flotta peschereccia europea è attualmente responsabile dell’emissione annua di 4,3 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.