Pescare show da domani a Napoli: in vetrina alla Mostra d’Oltremare tutte le novità del settore

Tutto pronto per l’apertura di Pescare Show Napoli, il Salone di Italian Exhibition Group (Ieg) che, da domani, venerdì 21 marzo, fino a domenica 23, porterà alla Mostra d’Oltremare le novità della pesca sportiva e della nautica da diporto. La manifestazione offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva, con alcune delle aziende leader del settore, tra attrezzature, strumenti, abbigliamento per la pesca sportiva, imbarcazioni da diporto, elettronica, motoristica, cantieri e molto altro ancora. Non mancheranno momenti di incontro con influencer e content creator e attività interattive e laboratoriali per tutte le età.

Un ricco programma di eventi

Nello spazio dell’Arena Oltremare, in programma talk show, dimostrazioni e tavole rotonde con esperti del settore, che spazieranno dalle tecniche di pesca più innovative alle ultime novità in fatto di attrezzature e imbarcazioni. Tra gli eventi da non perdere, la presentazione del progetto “Didattica e Formazione FIPSAS”, finanziato dall’agenzia di coesione sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (sabato 22 marzo alle 15.30): un’iniziativa di grande rilevanza per la promozione della pesca sportiva e per la tutela dell’ambiente marino.

In programma anche due tavole rotonde condotte dal giornalista di pesca Gionata Paolicchi, che vedranno la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi della pesca sportiva italiana. Sabato 22 marzo alle 11.30, il primo incontro dedicato alla pesca dalla barca, con gli esperti Marco Volpi, Saverio Rosa, Sandro Onofaro e Lorenzo Carli. Domenica 23 marzo alle 11.30, il secondo incontro dedicato al surfcasting, con ospiti Roberto Ripamonti, Roberto Accardi, Massimo Mucciola e Filippo Malvagna.

I segreti delle tecniche

Pescare Show Napoli sarà l’occasione per ascoltare consigli e scoprire i segreti delle tecniche di pesca in numerosi momenti dedicati. A partire dagli Stage di FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, incontri sulle diverse tecniche di pesca in mare, tra cui la traina con artificiali e con affondatore, il method feeder e il drifting, coordinati dall’istruttore e guida FIPSAS Michele Prezioso. In programma anche gli incontri di Planetspin, condotti da Luigi Del Pizzo: il primo con Andrea Gracco e Salvatore Senatore sulla pesca a bolentino con esche naturali e sulla pesca del tonno (venerdì 21 alle 16.00), il secondo con Paolo Germani sulla pesca della spigola a spinning (domenica 23 alle 14.00). E ancora, l’evento a cura di Sunrise sulla pesca sportiva in mare con Marco Eusebi (sabato 22 alle 12.30), gli incontri di InPesca sulla tecnica Tako Game per la pesca del polpo (21 marzo alle 14) e sulla tecnica Bolognese Extreme (22 marzo alle 17.30), un incontro sul kayak fishing in mare a cura di Il Dottore, Bucco’s Fishing Channel e Bob Lancia (22 marzo alle 13.30) e, per finire, “Una chiacchierata tra amici” a cura del team di Pesc’Amore, con Paolo Germani e Biagio Morra (23 marzo alle 12.30).