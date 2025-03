Pescare Show Napoli al via il 21 venerdì marzo alla Mostra d’Oltremare, un mare di novità

Pescare Show Napoli, il salone della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), torna per la sua seconda edizione alla Mostra d’Oltremare di Napoli, in località Fuorigrotta, dal 21 al 23 marzo 2025. Un’occasione unica per immergersi nelle ultime novità del settore, incontrare esperti e specialisti di diverse tecniche di pesca e partecipare a tante attività per tutta la famiglia.

Un’offerta espositiva completa

Dopo il successo dell’edizione di Rimini, a Pescare Show Napoli 2025 confermano la loro presenza alcune tra le aziende leader nel settore della pesca e della nautica da diporto: Tubertini, Trabucco, Sunrise, Scorziello Sa Sa, Artico, KD Italy, Big Mama Kayak, Suzuki, Tuccoli Marine e negozi specializzati di pesca sportiva. Tra le novità dell’edizione partenopea la partecipazione di Protackles, azienda italiana apprezzata a livello internazionale con i suoi brand: Molix, Fioretto Rods, Omtd, Major Craft, Vanfook. Master Gommoni con i suoi battelli dedicati alla pesca insieme al partner Fisherlandia, il cantiere Ranieri Group, SeaQuake Insane Fishing, White Monkey Italia, Sedilmare, distributore ufficiale dei marchi Haswing e Lowrance, Sea Sat Group distributore ufficiale Garmin, EBC OnBoard distributore ufficiale Raymarine.

I protagonisti dell’edizione 2025

L'edizione napoletana 2025 di Pescare Show vedrà la partecipazione di numerosi esperti e content creator del mondo della pesca. Tra i costruttori di esche artificiali, protagonisti dell'area Fly Tying Experience dedicata alla pesca a mosca, saranno presenti Nino Casino, Michael Nicoletti, Sandro Ulisse, Antonio Sabetta, Nunzio Troisi, Pasquale Monda, Nicola Forlenza, Mirco Bandi e Paolo Penna. In fiera anche influencer e content creator, tra cui Mario Memoli e il team di @inpesca, esperti di Bolognese Extreme e Tako Game; Stefano Adami (@stefano_adami_official), esperto di pesca in mare e guida in Sardegna; Mattia Giovannini (@apescacolmatto), uno dei charter di pesca in mare più conosciuti d'Italia; Cristian Battista e Mery (@pesc'amore), promotori del Made in Italy; Alessio di @fivebaits, artigiano di esche artificiali; Simone Buccomino (@buccosfishing), appassionato di spinning; Roberto Lancia (@mrboblancia), esperto di pesca con esche artificiali; Nicola Petrucci (@il_dottore_idp), viaggiatore e pescatore alla scoperta dei migliori spot; Gianmarco Delli Veneri (@eging.it), esperto di pesca in mare e di eging; Stefano Ardito (@wild_riverfishing_madcat), specialista nella pesca ai grandi predatori di acqua dolce; e Giacomo Scialfa (@giacominospinninglowcost), esperto di spinning low cost e Planetspin, forum online dedicato allo spinning in mare e in acqua dolce.

Aree speciali e iniziative Fipsas

Durante Pescare Show Napoli, la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee – Fipsaspropone diverse attività esperienziali e laboratoriali. Sarà allestita un’area roubasienne indoor, simulatori per la cattura delle trote e un’area didattica che ospiterà il laboratorio “Ecologicamente…pescando”, dedicato alla sensibilizzazione dei giovani sulla tutela degli ecosistemi acquatici, per far conoscere il valore della biodiversità e promuovere comportamenti responsabili ed ecosostenibili attraverso esperimenti e giochi scientifici. Novità di questa edizione, la presenza in fiera di una piscina per la prova delle esche, utile per simulare l’azione di pesca con artificiali.