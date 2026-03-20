Pesce, solo il 14% è italiano: vertice in Confagricoltura per rilanciare il comparto

Più trasparenza, maggiore informazione e condizioni di concorrenza più eque. È questa la richiesta emersa dal vertice promosso dall’Associazione Piscicoltori Italiani nella sede di Confagricoltura a Roma, che ha riunito rappresentanti dell’acquacoltura, della pesca e delle istituzioni.

Al centro del confronto, la necessità di rafforzare il comparto ittico nazionale, oggi riconosciuto per qualità e sicurezza ma ancora debole sul piano produttivo e competitivo.

Al tavolo erano presenti, tra gli altri, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il presidente dell’Associazione Piscicoltori Italiani Matteo Leonardi, il presidente dell’Op del Pesce Claudio Pedroni, insieme ai produttori Alessandro Puglisi Cosentino e Giancarlo Ravagnan, al direttore di Federpesca Francesca Biondo e al direttore generale di Confagricoltura Roberto Caponi.

Il ruolo delle istituzioni

Nel corso dell’incontro è intervenuto il sottosegretario al Ministero della Salute Marcello Gemmato, che ha sottolineato come il ruolo del dicastero si sia evoluto nel tempo, passando da semplice controllore a partner nel percorso di crescita del settore. Una visione condivisa dagli operatori presenti.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha inviato un videomessaggio di saluto, confermando l’attenzione del governo verso un comparto strategico per l’economia agroalimentare.

Produzione insufficiente e dipendenza dall’estero

Nonostante un consumo annuo di pesce tra i più alti in Europa — circa 31 chilogrammi pro capite — l’Italia copre con produzione nazionale appena il 14% del fabbisogno. Il resto arriva dall’estero.

Un divario che emerge chiaramente anche nel confronto internazionale. Per specie come spigole e orate, pesano le poche concessioni demaniali marittime: solo 19 su oltre 8.000 chilometri di costa. Un dato lontanissimo da quello della Turchia, che conta circa 540 concessioni.

Ancora più marcato il confronto con la Norvegia, che ha raggiunto una produzione di 1,5 milioni di tonnellate di pesce in mare, contro le 15.000 tonnellate italiane.

Eccellenze senza reciprocità

L’Italia mantiene una leadership europea nella produzione di caviale da storione, con 67 tonnellate, risultando seconda al mondo dopo la Cina, che detiene il 54% del mercato globale.

Tuttavia, resta il nodo della reciprocità commerciale: il caviale italiano non riesce a entrare nel mercato cinese, mentre quello proveniente dalla Cina è regolarmente importato.

Anche il comparto dell’avannotteria di spigole e orate registra una crescita significativa, con una produzione annua di circa 200 milioni di avannotti. Di questi, però, solo il 10% viene assorbito dal mercato interno, a causa della limitata presenza di allevamenti.

Pesca in difficoltà

Sul fronte della pesca si registra invece un calo della produzione, legato alla riduzione della flotta italiana, alle difficoltà strutturali e all’aumento dei costi operativi, che incidono in modo rilevante sulla sostenibilità economica delle imprese.

Le proposte del settore

Per invertire la tendenza, gli operatori chiedono interventi su più livelli. Tra le priorità, maggiore trasparenza sull’origine del prodotto, soprattutto nel canale Ho.Re.Ca, dove si consuma circa il 60% del pesce.

Parallelamente, si ritiene indispensabile aumentare il numero delle concessioni a mare per l’acquacoltura, così da incrementare la produzione nazionale e ridurre la dipendenza dall’estero.

Il rischio, condiviso da tutti i partecipanti, è che la crescente pressione competitiva internazionale finisca per frenare gli investimenti e indebolire ulteriormente un settore considerato simbolo della tradizione gastronomica italiana.

Il presidente dell’Associazione Piscicoltori Italiani, Matteo Leonardi, ha sintetizzato così la posizione del comparto: “Insieme possiamo raggiungere risultati concreti. Più informazione, trasparenza e reciprocità internazionale”.