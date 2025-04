“Pesci Piccoli” torna al Comicon: i The Jackal presentano in anteprima la seconda stagione della serie cult su Prime Video

Il programma ‘Cinema & Serie TV’ della XXV edizione di Comicon Napoli (1-4 maggio) prende forma. Si parte con il ritorno dei The Jackal, la content factory formata da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, che presenterà in esclusiva, venerdì 2 maggio presso l’Auditorium della Mostra d’Oltremare, le prime immagini della seconda stagione di ‘Pesci Piccoli’, prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video. Sul palco anche l’attrice Martina Tinnirello e il regista e autore Francesco Ebbasta. Dopo il successo della prima stagione, presentata in anteprima a Comicon nel 2023, la fortunata serie comedy tornerà su Prime Video dal 13 giugno.’Pesci Piccoli’, la serie con protagonisti i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru) e una piccola (e sgangherata) agenzia pubblicitaria che continua a crescere, torna con la seconda stagione. Greta (Martina Tinnirello) spinge l’azienda verso sfide su scala nazionale con la complicità del producer Fabio. Aurora supera un addio e si concentra sulla sua carriera, Fru e Ciro affrontano i loro traumi imparando sempre più ad accettarsi. La seconda stagione di ‘Pesci Piccoli’ si immerge nel racconto dei molteplici modi di accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti. La serie in otto episodi è ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, che firmano anche la sceneggiatura con Alessandro Bosi e Mary Brugiati, e diretta da Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani e Alessio Dogana.