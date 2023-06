Peste suina africana in Cilento, Cia Campania: Bene l’assessore Caputo, Interventi e ristori siano certi e veloci

La Cia Campania condivide la linea d’azione dell’assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, in merito all’area di crisi determinatasi nel Cilento in provincia di Salerno determinata dal ritrovamento di cinghiali selvatici affetti da Peste suina africana (Psa) e ribadita oggi durante un incontro con il commissario nazionale all’emergenza Psa, Vincenzo Caputo.

La necessità di depopolare le aziende suinicole dell’area infetta porta con sé la necessità di pronti ristori: “Abbiamo apprezzato la completezza dell’impostazione data dall’assessore Nicola Caputo sui ristori alle aziende suinicole commerciali ed anche alle aziende familiari, un modello di economia rurale che ha una forte radice nell’entroterra campano – afferma il presidente di Cia Campania, Raffaele Amore.

“Ora ci attendiamo che seguano i fatti con il rispetto della tempistica nei tempi di intervento per eradicare la Psa che come sappiamo è molto insidiosa e va battuta sul tempo, con l’utilizzo di tutti i selettori e della logistica dell’Esercito italiano – sottolinea Amore – e che alla stessa velocità possano viaggiare i ristori per gli allevatori assolutamente incolpevoli, colpiti da questa piaga che viene da molto lontano.”