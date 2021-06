Roma, 16 giu. – (Adnkronos) – Migliorare la salute e il benessere dei pet, delle persone che li amano, delle comunità e del pianeta. E’ questo l’obiettivo di Purina che nel report Purina in Society 2020, redatto in conformità alle linee guida per il reporting di sostenibilità conformi ai Gri Standard (2018/2020), presenta in dettaglio il resoconto dei progressi compiuti e l’impatto delle iniziative di Purina, delle partnership e delle collaborazioni avviate per raggiungere gli obiettivi.