Peter Gomez dal 1° settembre condirettore del Fatto quotidiano al fianco di Marco Travaglio

La Seif, società editrice del Fatto Quotidiano, annuncia che dal primo settembre Peter Gomez, direttore del sito www.ilfattoquotidiano.it sarà condirettore del giornale al fianco di Marco Travaglio.

“La nomina di Peter Gomez a condirettore de Il Fatto Quotidiano . si legge in una nota – si inserisce all’interno della visione di Seif che ha come obiettivo realizzare e implementare una strategia digitale unitaria per le redazioni del cartaceo e dell’online.

Seif (le cui azioni sono negoziate presso Euronext Growth Milan e presso Euronext Growth Paris) nell’autunno scorso ha approvato il nuovo piano industriale triennale che punta alla transizione digitale, all’innovazione tecnologica e al rafforzamento della community del Fatto allargando il contesto anche alla formazione.

Cinzia Monteverdi, Presidente e Ad di Seif, ha dichiarato: “La crisi delle edicole che il mercato dell’editoria sta attraversando da anni, impone a SEIF di pensare ad una strategia digitale maggiormente condivisa fra le due redazioni del Fatto Quotidiano. Oggi siamo una community company con un rapporto di digitalizzazione molto alto e con potenzialità di crescita molto importanti che richiedono una visione d’insieme per un ulteriore crescita sul digitale. La nomina a condirettore di Peter Gomez, già direttore della redazione on-line, si inserisce perfettamente in questo contesto ”.