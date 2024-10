Petit: il singolo “Mammì” conquista il disco di platino e il 18 ottobre arriva a Napoli

Dopo un’estate infuocata, Petit continua inarrestabile a collezionare successi. La sua hit travolgente “MAMMAMÌ” (21co Label per Warner Music Italy), prodotta da Dardust, ci ha fatto ballare senza sosta nei mesi scorsi e raggiunge un nuovo prestigioso traguardo: la certificazione di disco di platino. Fuori dal programma, il pubblico ha continuato ad apprezzare sempre più il talento dell’artista, rendendolo a l’unico finalista di Amici 23 a conseguire questo traguardo con una hit estiva presentata all’interno del programma. Intanto l’artista rivelazione, in grado di unire le sue origini partenopee a quelle francesi come mai prima si era visto, è tornato da poco con “LINGERIE” (https://wmi.lnk.to/lingerie; 21co Label per Warner Music Italy), un brano che mette in evidenza il suo lato più introspettivo ed emozionale e ci parla di quando l’amore rimane sospeso tra passione e sofferenza. Nel suo primo EP PETIT ha raccolto i brani scritti negli ultimi mesi, da quelli pubblicati durante Amici23 agli inediti “BROOKLYN”, già presentato all’inizio del programma per conquistare il banco, e “FERISCIMI”. Nella musica di PETIT ci sono le sue origini francesi e quelle napoletane, riconoscibili nel flow proprio della stessa scuola di una delle scene più prolifiche dell’attuale panorama musicale. Questa la tracklist del suo primo e omonimo EP “PETIT” (21co Label per Warner Music Italy; https://wmi.lnk.to/petit): TORNERAI, MAMMAMÌ, CHE FAI, FERISCIMI, GUAGLIÒ e BROOKLYN.

A sarà live per il “Petit 2024 Tour”:

17 ottobre | Orion Arena | Ciampino (ROMA)

18 ottobre | Casa della Musica | Napoli

19 ottobre | Eremo Club | Molfetta (BA)

24 ottobre | Magazzini Generali | Milano

Sin dalle prime esibizioni, PETIT ha colpito tutti per il suo talento e la sua genuinità e questo primo lavoro discografico esce a coronamento di un’esperienza che lo ha fatto crescere e maturare, ma che sarà anche il punto di partenza per un cammino ancora tutto da scrivere.

PETIT (nome d’arte di Salvatore Moccia) nasce nel 2005 da madre di origini francesi e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a 13 anni, ascoltando rap italiano e d’oltreoceano e creandosi pian piano una propria identità. A pubblica il suo primo singolo “Taki Taki” e da partecipa alla 23^ edizione di Amici, impressionando con l’inedito “BROOKLYN” Rudy Zerbi, che lo sceglie nella sua squadra. Durante il percorso nella scuola, PETIT ha fatto uscire quattro brani: “CHE FAI”, “GUAGLIÒ”, “TORNERAI” e “MAMMAMÌ” (disco di platino), che hanno emozionato e fatto ballare in questi mesi tutti i suoi fan. Il 17 maggio è uscito il suo primo EP. A ha rilasciato il suo ultimo singolo “Lingerie” (Warner Music Italy).