Petrolio a picco dopo taglio stime Opec, Wti -4,33% a 58,40 dollari

Roma, 12 nov. (askanews) – Prezzi del petrolio a picco in serata, dopo che un rapporto dell’Opec ha rivisto al ribasso le previsioni di domanda per il prossimo anno, stimando ora che pareggerà i livelli di offerta. Il barile di Brent, il greggio del mare del Nord cade del 3,82% a 62,67 dollari. A New York il West Texas Intermediate crolla del 4,33% a 58,40 dollari, sui minimi da tre settimane.
Sempre oggi nel suo ultimo World Energy Outlook l’agenzia Internazionale per l’energia ha fornito tre diversi scenari prospettici, ma in generale stima che senza interventi consistenti la domanda globale di petrolio e gas continuerà a crescere per i prossimi 25 anni.