Petrolio: Opec in stallo, domani nuovo vertice

Vienna, 4 lug. (Adnkronos) – Riflettori accesi sul vertice dell’Opec che si riunirà nuovamente lunedì pomeriggio. Venerdì sera i tredici paesi dell’Opec e i 10 alleati che tutti insieme costituiscono l’Opec + non sono riusciti a raggiungere un accordo e una strategia comune per quanto riguarda la produzione dei petrolio. Per far fronte alla prevista ripresa economica e ai rischi persistenti legati alla pandemia di coronavirus, l’Opec+ aveva pianificato di aumentare gradualmente la produzione da agosto fino alla fine dell’anno ma giovedì, nel corso della prima riunione, i paesi membri dell’organizzazione non sono stati in grado di accordarsi sui livelli di produzione di ciascun paese.