Petrolio siglia il 2025 con -18% del Brent e quasi -20% del Wti

Roma, 31 dic. (askanews) – Petrolio in leggero calo nell’ultima giornata dell’anno. In serata il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord cede uno 0,59% a 60,97 dollari. A New York il West Texas Intermediate cala dello 0,71% a 57,54 dollari.

Guardando all’insieme dell’anno, il Brent sigla il 2025 avendo accumulato un calo di oltre il 18%, mentre il Wti risulta diminuito del 19,67%. I livelli attuali delle quotazioni sono vincini ai minimi che erano stati toccati a metà dicembre, che a loro volta erano sui livelli più bassi dal febbraio del 2021.

In piena stagione di viaggi tra Natale e Capodanno, questo ha favorito i recenti calmieramenti dei prezzi dei carburanti a loro volta a minimi pluriennali. Lunedì scorso la benzina alla pompa, in particolare, era stata rilevata al livello più basso da oltre quattro anni, da ottobre 2021, se si esclude una parentesi con accise ridotte tra settembre e dicembre 2022.