Petrone Group-Ac Finance: fundraising da 5 mln per il primo Hub Caseificio Smart in Costa d’Amalfi

Petrone Group srl, in collaborazione con Ac Finance, annuncia con orgoglio l’avvio di un’operazione di fundraising da 5 milioni di euro per il lancio del primo hub di Petrone Caseificio Smart sulla pittoresca Costa d’Amalfi. “Questo ambizioso progetto – si legge in una nota – segna un punto di svolta nel mondo dei formaggi e della gastronomia, combinando innovazione, tradizione e altissima qualità. Il Caseificio Smart di Petrone Group rappresenta l’incarnazione perfetta dell’unione tra innovazione e tradizione nel settore caseario”. Grazie a un brevetto esclusivo, il Caseificio arricchisce il latte con aromi e ingredienti naturali, creando formaggi distintivi e di alta qualità. “La missione di Petrone Group – si sottolinea – è promuovere l’ecosostenibilità, l’artigianalità e la tutela delle antiche tradizioni casearie italiane, senza compromettere l’innovazione”.

Il nuovo hub sulla Costa d’Amalfi non sarà solo un centro di produzione e vendita di formaggi smart, ma un’esperienza gastronomica completa. Un luogo dove i visitatori potranno scegliere tra:

– Ristorante Fine Dining: con menù elaborati da chef di fama mondiale, che valorizzeranno al massimo i formaggi Smart.

– Pizzeria Gourmet: pizze creative e gustose, realizzate con ingredienti di altissima qualità e formaggi Smart.

– Street Food: i prodotti saranno disponibili anche in versione express per lo street food, perfetti per un’esperienza informale e di gusto.

– Pasticceria e gelateria molecolare: innovazioni dolciarie che combinano tradizione e tecnologia, per dessert e gelati unici nel loro genere.

Espansione globale e innovazione culinarie

“L’apertura del primo hub è solo l’inizio del piano di espansione globale di Petrone Group” affermano i titolari dell’azienda che prevedono di inaugurare 8 flagship store in tutto il mondo, oltre a numerosi pop-up store, “dove non solo verranno venduti i formaggi Smart, ma si offriranno anche esperienze culinarie d’avanguardia, come eventi speciali e degustazioni guidate. Il primo hub di Petrone Group sulla Costa d’Amalfi sarà ubicato in una dimora storica con vista sul mare, circondata da terrazzamenti e giardini incantevoli. Questo paradiso gastronomico non solo offrirà la possibilità di gustare e acquistare i formaggi Smart, ma sarà anche il luogo ideale per eventi esclusivi e per vivere a pieno l’atmosfera questa regione. Petrone Group rivoluziona il concetto di alta cucina, pizzeria gourmet e pasticceria finissima, proponendo menu e prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. I formaggi Smart saranno offerti a prezzi competitivi, partendo da 25/30€ al kg per la linea di formaggi e 18/20€ al kg per le mozzarelle di bufala Smart. Con il progetto di street food, Petrone Group porterà il suo innovativo concept lungo le coste e le isole adiacenti, rendendo l’alta cucina alla portata di tutti”.

Il supporto di Ac Finance

Petrone Group, con il supporto di Ac Finance, si prepara a definire nuovi standard nel settore dei formaggi e della gastronomia globale. L’operazione di fundraising per il primo hub sulla Costa d’Amalfi è un passo significativo verso la realizzazione di una visione che unisce qualità, innovazione e autenticità.

Petrone Group con sede a Fisciano, ha depositato il progetto Iem (Innovative enrichment milk) in Camera di commercio nel 2019. Iem è un dispositivo firmato da Vincenzo Petrone, che punta a rivoluzionare l’industria casearia raggiungendo contemporaneamente importanti obiettivi di sostenibilità. L’azienda prevede di toccare 1 miliardo di fatturato dal terzo anno, grazie alla vendita dei formaggi arricchiti stagionati (Grana in forme e Caciocavallo).