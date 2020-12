Peugeot 208 eletta “Auto dell’anno 2020” in Argentina

ROMA (ITALPRESS) – Dal suo lancio in Argentina alla fine di agosto 2020, nuova Peugeot 208 ha occupato, per il terzo mese consecutivo, il primo posto nelle vendite nel segmento B berlina generalista con una quota del 26,6% nel solo mese di novembre.

Lo stesso segmento è in crescita e rappresenta il 12,5% del mercato argentino a ottobre e il 13,3% dello stesso mercato a novembre. Nuova Peugeot 208, prodotta nello stabilimento di El Palomar (Buenos Aires), rappresenta quasi la metà delle vendite del Marchio nel Paese. I 28 giornalisti membri della PIA (“Periodistas de la Industria Automotriz”) hanno assegnato alla nuova Peugeot 208 l’ambìto titolo di “Auto dell’anno 2020” nella categoria “Produzione regionale”. La giuria ha richiesto che i veicoli in concorso fossero tutti nuovi modelli, o restyling di modelli esistenti, lanciati tra il 1 dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. Il criterio determinante per vincere il titolo – nell’una o nell’altra categoria – consiste nell’offrire il miglior rapporto tra prezzo, contenuto e innovazione. Questo è quindi il 21° premio vinto dalla nuova Peugeot 208; dopo aver vinto il prestigioso premio COTY 2020 (“Car Of The Year 2020”) assegnato lo scorso marzo dalla stampa europea e il primo premio vinto dalla city car in Argentina. La produzione della nuova Peugeot 208 segna una svolta nella storia di Peugeot Argentina perchè si tratta di un progetto industriale senza precedenti per il quale il Centro di Produzione El Palomar ha subito un’importante trasformazione industriale per poter produrre la nuova piattaforma CMP (Common Modular Platform), piattaforma modulare multienergia di Groupe PSA.

(ITALPRESS).