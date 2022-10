Peugeot al Salone di Parigi presenta tre anteprime mondiali

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Peugeot conferma la sua presenza al Salone dell’Auto di Parigi, il Mondial de l’Automobile, che si terrà nel quartiere fieristico Porte de Versailles, dal 17 al 23 ottobre. In uno stand di 900 m2, ubicato nel Padiglione 4 e contraddistinto dalla promessa del Brand “Tutto è più bello con Allure”, il marchio del Leone presenterà tre Anteprime Mondiali che testimoniano l’accelerazione del processo di elettrificazione della sua gamma prodotti e il suo secolare spirito di innovazione. Gli appassionati di vetture elettriche ad alte prestazioni potranno ammirare dal vivo la 9X8 Hybrid Hypercar, presentata per la prima volta a un Salone dell’Auto, affiancata dalla Peugeot 508 PSE, versione stradale che da lei trae ispirazione e che può contare su un powertrain ibrido plug-in da ben 360 CV e sviluppato dalla stessa equipe di progettisti e di ingegneri di 9X8.

In uno stand nel Padiglione 3, i visitatori potranno scoprire dal vivo la tecnologia dell’idrogeno: sarà esposto il Peugeot E-Expert Hydrogen, versione elettrica con pila a combustibile, che sarà a disposizione per delle prove nell’area attorno al Salone. Infine, offrirà ai visitatori del Mondial la possibilità di incontrare, nelle giornate di apertura al pubblico, alcuni dei suoi partner più prestigiosi: i piloti della Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar, i giocatori dello Stade Toulousain e Miss Francia 2022. La Casa del Leone dimostrerà ancora una volta la sua vocazione all’innovazione e la sua capacità di elettrificare rapidamente la sua grande offerta di mobilità. La star dello stand sarà l’innovativa Peugeot 408, presentata in una scenografia spettacolare.

Oltre ai quattro modelli di nuova 408 a disposizione sullo stand, i visitatori non potranno perdersi la novità del Leone esposta nella “Sfera”, una straordinaria struttura alta più di 6 metri, trasparente e girevole, che permette di scoprire sotto tutte le angolazioni le molteplici sfaccettature del design innovativo dell’auto. Inizialmente “La Sfera” era stata esposta nel mese di luglio nella cornice del Louvre Lens per girare alcuni video, visibili sui social network della Casa il 4 agosto scorso; adesso sarà esposta al Mondial di Parigi e sarà visibile a tutti per un’intera settimana.

Peugeot 408 offrirà ai visitatori del Salone dell’Auto una nuova dimostrazione dell’inventiva delle equipe del Leone, che hanno concepito un’inedita silhouette che trae ispirazione dal mondo delle fastback: inedita proposta nella gamma del Leone, lo è anche nell’intero mercato dell’auto, dove apre una nuova strada. Inaspettata perchè diversa, questa PEUGEOT di una nuova era si contraddistingue per la sua postura felina e il suo fascino unico, oltre che per l’eccellenza dell’ingegneria incentrata sull’efficienza e l’elettrificazione intelligente, con due motorizzazioni ibride plug-in da 180 CV e 225 CV, e le emozioni offerte da tecnologie all’avanguardia dedicate al piacere di guida e all’uso intuitivo dell’auto. Nel campo dell’elettrificazione, Peugeot è in anticipo rispetto alla legislazione. Infatti, nel 2030, il 100% dei modelli del Brand venduti in Europa saranno 100% elettrici, ovvero 5 anni prima rispetto ai requisiti normativi. Inoltre, a partire dal 2023, tutte le auto Peugeot saranno elettrificate, ossia dotate di propulsori 100% elettrici a batteria o alimentati da una pila a combustibile a idrogeno, oppure ibride o ibride plug-in.

Per raggiungere quest’obiettivo, il marchio francese accelererà il lancio di modelli elettrici ed elettrificati nel 2023: 3008 e 5008 saranno i primi modelli del Gruppo Stellantis a ricevere una nuovissima motorizzazione ibrida da 136 CV, in grado di ridurre i consumi del 15%. Oltre al lancio delle PEUGEOT E-308 5 porte ed E-308 SW, la Casa proporrà una nuova versione della sua E-208, il modello elettrico più venduto in Francia dall’inizio dell’anno.

Basandosi sulla tecnologia di E-308, su un nuovo motore elettrico da 115 kW/156 CV (+15% di potenza) e su una batteria di nuova generazione, oltre a una serie di ottimizzazioni energetiche che, a partire dal 2021, ne hanno migliorato notevolmente l’efficienza energetica, Nuova Peugeot E-208 ha un’autonomia che può addirittura superare i 400 km. L’efficienza elettrica è eccezionale, con un valore di soli 12,0 kWh/100 km (energia utile/ autonomia nel ciclo WLTP), un parametro di riferimento tra i veicoli 100% elettrici di segmento B. A dimostrazione del fatto che Peugeot estende la sua offerta di mobilità elettrificata anche alle due ruote, alle biciclette e agli scooter, Peugeot e-Streetzone sarà disponibile in due versioni, con una o due batterie, quest’ultima in grado di offrire fino a 112 km di autonomia in modalità ECO. Dotato di batterie rimovibili, e-Streetzone può essere ricaricato rapidamente e facilmente da qualsiasi presa di corrente domestica.

