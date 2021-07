Peugeot apre l’ordinabilità in Italia di nuova 308 SW

ROMA (ITALPRESS) – A poche settimane dall’apertura ordini della versione 5 porte, Peugeot completa la propria presenza nel competitivo segmento C annunciando prezzi e ordinabilità per la variante station wagon della tanto attesa Nuova 308. Una gamma italiana che si declina in 21 diverse combinazioni. Una versione tanto attesa che è ordinabile da oggi e che verrà commercializzata sul mercato italiano a partire da inizio 2022.

La gamma italiana prevede come versione di ingresso la motorizzazione benzina PureTech 110 in allestimento Active Pack 308 che ha un listino di 24.750 euro, esattamente 1.000 euro in più della corrispondente versione di 308 5 porte. La gamma Diesel parte dai 27.550 euro della BlueHDi 130 con lo stesso allestimento. La gamma ibrida plug-in parte invece dai 37.750 euro della Hybrid 180, ma nel più ricco allestimento Allure.

Viene proposta in cinque allestimenti, cinque motorizzazioni endotermiche e due ibride plug-in, in grado di declinare perfettamente il concetto di “Power of Choice”.

Lo stile filante della silhouette wagon e la flessibilità espressa dallo spazio addizionale, rappresentano sicuramente elementi molto importanti per una tipologia di cliente che cerca le stesse caratteristiche vincenti della versione 5 porte, ma con ancora maggiore spazio a bordo, per poter quindi ampliare il raggio di impiego dell’auto. Al centro del progetto di Nuova Peugeot 308 SW la grande abitabilità per i passeggeri, raggiunta grazie a una lunghezza di 4,64 metri e un passo di 2,73 metri. Numeri accompagnati da un nuovo concetto di efficienza, come dimostra l’ottimizzazione aerodinamica testimoniata dal Cx di 0,277 e un coefficiente aerodinamico SCx di 0,618 m, valori che permettono di ridurre emissioni di CO2 e consumo di carburante.

Active Pack continua a rappresentare l’ingresso nell’ampia gamma, pur comprendendo una esaustiva dotazione. Lo dimostrano la completezza dei sistemi ADAS e il climatizzatore automatico bi-zona. Segue nell’ordine Allure, che aggiunge differenti elementi funzionali e di design, mentre i cerchi in lega salgono a 17″.

Allure Pack alza ancora l’asticella e propone quattro ulteriori sistemi ADAS e un diverso design dei cerchi. Entrando nel territorio del top di gamma, GT enfatizza il carattere sportivo passando a cerchi da 18″, offrendo il Driver Sport Pack e proiettori Matrix Full Led, mentre il GT PACK chiude idealmente il perimetro del massimo benessere di bordo comprendendo l’Electric & Massage Pack, cui si somma il portellone posteriore con apertura senza mani. Grande novità della nuova generazione di 308 è la possibilità di sceglierla anche con motorizzazione ibrida plug-in, ricaricabile.

