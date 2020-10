Peugeot e-208 & e-2008 ordinabili anche con caricatore 11 kW

Nuove Peugeot e-208 e SUV e-2008 hanno aperto una nuova strada nel mercato delle auto alimentate da motorizzazione 100% elettrica, grazie a prestazioni elevate e appaganti ma senza emissioni inquinanti, e senza rinunciare ad alcuna delle apprezzate caratteristiche delle versioni termiche in fatto di tecnologia, comfort, piacere di guida e spazio a bordo.

Le versioni elettriche e-208 e SUV e-2008 hanno di serie un caricabatteria di bordo da 7,4 kW che permette di ricaricare l’auto in corrente alternata in circa 7 ore. Da oggi, su entrambi i modelli è disponibile a richiesta il caricatore di bordo da 11 kW trifase che permette di ridurre il tempo di ricarica della batteria da 50 kWh a poco meno di 5 ore, circa il 30% in meno.

Rimane ovviamente disponibile, la possibilità, pressochè unica sul mercato, di caricare l’auto presso le colonnine in corrente continua da ben 100 kW, elemento che permette di ridurre l’attesa a circa mezz’ora per l’80% della capienza della batteria.

(ITALPRESS).