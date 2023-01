Peugeot E-Lion Day, verso un futuro 100% electrico

MILANO (ITALPRESS) – Il progetto E-Lion rappresenta la visione di Peugeot sull’elettrificazione, per rispondere alle esigenze di un mondo in continua evoluzione. E’ la filosofia che guida il Brand per soddisfare con i modelli di prossima generazione le future esigenze di mobilità. Non riguarda soltanto l’elettrificazione, ma è un progetto olistico, un approccio a 360° basato su 5 pilastri. Ecosistema di prodotti e servizi, basato sulle soluzioni Stellantis. Un’esperienza cliente completa, dall’inizio alla fine, dalla ricarica alla connettività. Elettrico, con l’impegno ad avere entro il 2025 ogni modello presente in gamma disponibile in versione 100% elettrica. Efficienza con l’ossessione della massima performance, con consumi minimi (12,5 kWh/100 km per E-208). Ambiente, con l’obiettivo della sostenibilità e il nostro impegno a raggiungere il Carbon Net Zero (la neutralità da carbonio) entro il 2038. “Il progetto E-Lion definirà la strategia di Peugeot come brand elettrico e ci garantirà di rimanere al passo con la società per offrire una mobilità che rispetti i valori del nostro Marchio” dichiara

Linda Jackson, ceo di Peugeot.

La Casa del leone presenterà 5 nuovi modelli 100% elettrici nei prossimi 2 anni: E-308, E-308 SW (prima SW elettrica europea), E-408, E-3008 ed E-5008. Le 308 e 308 SW 100% elettriche saranno alimentate da un motore di ultima generazione che svilupperà 115 kW (156 CV) e saranno in grado di offrire un’autonomia di oltre 400 km (ciclo WLTP). Quest’offerta è una risposta senza compromessi, con un’efficienza senza pari nel segmento, con un consumo medio di energia di 12,7 kWh/100km. “Immaginate di non avere più auto di seconda mano. Al contrario, un’auto fresca e personalizzata che potete aggiornare o rinnovare in qualsiasi momento, a seconda delle vostre esigenze. Un prodotto sempre aggiornato che mantiene il suo valore per tutta la durata della sua vita” dice Matthias Hossann, direttore design Peugeot. L’attenzione è rivolta alla riduzione del peso e degli sprechi, grazie a tecniche rivoluzionarie, come quelle presentate su Peugeot Inception Concept: Meno peso con sedili più sottili, tessuti più leggeri. Meno rifiuti con tessuti stampati. Meno risorse con materiali grezzi, assenza di cromature. Meno energia con l’efficienza elettrica.

“Questi sviluppi annunciano una nuova era più rispettosa dell’ambiente e ci permettono di offrire ai nostri clienti innovazioni uniche, che rafforzano il “Power of Allure” di Peugeot” dice Jerome Micheron, direttore prodotto Peugeot.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).