Peugeot “Offensiva Stellantis nel settore dei veicoli commerciali”

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – “È una vera e propria offensiva da parte di Stellantis, mai un gruppo aveva presentato l’intera gamma di tutti i suoi veicoli. Presentiamo oggi nuove versioni dei veicoli commerciali piccoli, medi e grandi per ognuno dei nostri marchi. Presentiamo un completo rinnovamento delle intere gamme di motori termici, elettrici e anche a idrogeno”. Lo afferma Xavier Peugeot, vicepresidente della divisione dei veicoli commerciali di Stellantis. “Avere un’intera gamma di veicoli a zero emissioni è un asset molto importante per noi. Abbiamo un’offerta commerciale a zero emissioni per ogni veicolo. L’autonomia è tra 340 e 420 chilometri, che si integra a quella ad idrogeno, che si estende ai veicoli più grandi e che si integra alla possibilità do riconvertire i veicoli con motore termico. È un’offensiva molta importante”.

