PFM, dal 10 gennaio riparte il tour nei teatri della band

Roma, 7 gen. (askanews) – Da sabato 10 gennaio riprende il tour nei teatriPFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Ogni concerto del gruppo è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale.

Il nuovo tour “Doppia traccia” coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo. Ogni concerto infatti è diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dove… quando… parte I”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”, e la seconda dedicata a Faber, “PFM canta De André” con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”.

Sul palco Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).

Queste le prossime date (prodotte da D&D Concerti e distribuite in collaborazione con Ventidieci): 10 gennaio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze 12 gennaio al Teatro Alfieri di Torino – in apertura Fabrizio Consoli 13 gennaio al Teatro Dal Verme di Milano – in apertura Fabrizio Consoli 16 gennaio al Teatro Clerici di Brescia 17 gennaio al Gran Teatro Geox di Padova 30 gennaio al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento 31 gennaio al Teatro Galleria di Legnano (Milano) 7 febbraio al Teatro delle Muse di Ancona 21 febbraio al Teatro di Varese – in apertura Fabrizio Consoli 24 febbraio al Teatro Augusteo di Napoli

Le prevendite per le date sono disponibili sui circuiti abituali.