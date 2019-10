Philip Morris, digitalizzare la filiera del tabacco: nuova Call for innovation per startup e Pmi

E’ partita lunedì la Call for Innovation “BeLeaf: Be The Future” di Philip Morris Italia realizzata in collaborazione con Digital Magics. La Call for Innovation e’ rivolta a startup e piccole medie imprese (Pmi) in grado di portare innovazione nell’ambito dell’Agritech e all’interno della filiera di lavorazione del tabacco, fornendo allo stesso tempo supporto decisionale agli agricoltori di questa filiera per digitalizzare l’intero processo produttivo. “L’innovazione e’ al centro della nostra trasformazione aziendale per costruire un futuro senza fumo – ha commentato l’amministratore delegato di Philip Morris Italia Marco Hannappel -, siamo orgogliosi di supportare questa Call for Innovation con Digital Magics: la filiera tabacchicola rappresenta un asse portante del nostro business che deve continuamente innovarsi per rispondere a livelli sempre piu’ alti di sostenibilita’”. Al termine del bando, il 24 novembre, Philip Morris Italia valutera’ la possibilita’ di creare partnership commerciali e tecnologiche con le societa’ selezionate. Philip Morris International e’ il principale acquirente di tabacco greggio italiano. Dai primi anni 2000 ha investito oltre 2 miliardi sulla sostenibilita’ e e l’innovazione della filiera, coinvolgendo oltre mille aziende agricole e oltre 500mila addetti.