Phoenix, Gyllenhaal e l’Amica Geniale nella domenica del Lido

Venezia, 2 set. (AdnKronos) – Fratelli, sorelle e un’amica geniale. Tre gli eventi che dominano la domenica della Mostra del Cinema di Venezia: per il concorso arrivano ‘The sisters brothers’, il western noir di Jacques Audiard con Joaquin Phoenix e Jake Gyllenhaal, e il secondo titolo italiano in gara per il Leone d’Oro, ‘What you gonna do when the world’s on fire?’ di Roberto Minervini, che affronta il tema della discriminazione nella comunità di afroamericani del Sud degli Stati Uniti. Mentre fuori concorso, ma tra i titoli più attesi della Mostra, vengono presentati i primi due episodi (su otto) della serie ‘L’amica geniale’, megaproduzione targata Rai fiction, Hbo, Wildside, Fandango e Tim Vision, diretta da Saverio Costanzo e tratta dal primo libro dell’omonima quadrilogia best seller di Elena Ferrante.

Meritevoli di attenzione anche ‘Charlie Says’ di Mary Harron, film sulle donne del criminale Charles Manson, in programma nella sezione Orizzonti, e ‘Camorra’, il documentario di Francesco Patierno in cartellone nella sezione Sconfini.