Photo Exhibition da Galleria Navarra: da domenica in esposizione le opere di Vincenzo D’Alessandro

Nuovo appuntamento con Photo Exhibition negli spazi di Galleria Navarra in piazza dei Martiri a Napoli. Il progetto espositivo, lanciato a gennaio 2024 con la mostra di fotografie di Alessandro Staiano, prevede di utilizzare gli spazi del locale per dare visibilità ai creativi e ai giovani artisti del territorio attraverso un calendario di mostre fotografiche.

Da domenica 25 Febbraio e fino a domenica 24 Marzo saranno esposte le opere di Vincenzo d’Alessandro, che fa della fotografia una costante nella sua vita. Gli scatti in esposizione sono tratti da due progetti dell’artista. Il primo tratta la ricerca della libertà attraverso l’allegoria dell’’Elisio come luogo senza sovrastrutture e destinato alle anime più meritevoli secondo la mitologia greco-romana; l’altro vuol essere un viaggio nell’interiorità dello spettatore che dovrà confrontarsi con i riflessi della propria personalità.

“Sono emozionato ed entusiasta di vivere l’esperienza della mia prima esposizione,

avere la possibilità di mostrare i miei lavori in un contesto come quello di Galleria Navarra é un’occasione unica, per cui ringrazio la struttura e chi lavora al progetto Photo Exhibition.

I progetti che porterò saranno due :“De Speculo” che cerca di descrivere come la percezione di sé e di ciò che ci circonda può variare da individuo a individuo attraverso un gioco di interpretazioni;“Elysium” il cui intento è quello di esaltare la libertà espressiva abbandonando i costrutti sociali attraverso la rappresentazione dei Campi Elisi dalla mitologia romana e greca”.

Galleria Navarra

La nuova Galleria Navarra, al civico 23 di Piazza dei Martiri, è Pizzeria e Ristorante, Cocktail Bar, Spazio d’Arte e Giardino. Artefici del nuovo progetto sono gli imprenditori Franco Manna e Pippo Montella, già fondatori di Rossopomodoro, che, insieme alla famiglia D’Alessio, proprietaria delle mura dal 1991, hanno curato l’intervento di restauro. Il sito ritrova l’allure di un tempo e si apre alla città con un progetto di accoglienza che vede insieme arte contemporanea, pizza, ristorazione e mixology. Un progetto che vuol essere “un salotto nel salotto”, luogo d’incontro, incubatore d’iniziative culturali e gastronomiche, giardino d’arte e cocktail bar. Design contemporaneo ed elementi originari recuperati definiscono gli spazi dove spicca la grande sagoma stilizzata di San Gennaro realizzata site-specific da Ventrella, storico brand di gioielleria a Napoli dal 1850.

Il Giardino di Galleria Navarra è una piccola, elegante oasi di verde e bellezza nel cuore di Chiaia: uno scrigno segreto, dove ci si ritrova, tra il fresco di alberi di alto fusto, ai tavolini a sorseggiare un drink o una centrifuga, per un light lunch e una pizza della tradizione napoletana.