Piaggio Aerospace, parte la cessione: manifestazioni di interesse entro il 3 aprile

Parte formalmente il bando internazionale per la cessione dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e della controllata Piaggio Aviation, le due societa’ attualmente in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace. La procedura, si legge in una nota, è stata attivata dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal Ministero dello Sviluppo Economico. I soggetti interessati a rilevare l’interezza o parte dei complessi aziendali delle due aziende – come sara’ riportato nell’annuncio che verrà pubblicato domani su alcuni giornali economici – avranno tempo sino al 3 aprile 2020 per inviare al Commissario Straordinario, Vincenzo Nicastro, le manifestazioni di interesse. Piaggio Aerospace si presenta ai potenziali compratori con un portafoglio ordini in esecuzione pari a 450 milioni di euro, cui si aggiungeranno a breve ulteriori accordi per altri 450 milioni, portando cosi’ il totale del portafoglio ordini a 900 milioni di euro.