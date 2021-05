Piaggio. Al via i test ride del Beverly Tour

La nuova generazione di Piaggio Beverly arriva nelle principali piazze italiane per un esclusivo “giro d’Italia” di test ride, che prenderà il via da Genova questo fine settimana e si protrarrà fino a settembre con un calendario di undici tappe. Un’occasione imperdibile per provare su strada lo “Urban Crossover” di casa Piaggio, da anni uno degli scooter più scelti in Italia e che oggi, totalmente rinnovato, si propone ancora di più come lo scooter ideale per ogni utilizzo, dal commuting urbano – dove emergono agilità e maneggevolezza – fino al turismo extraurbano a medio e a lungo raggio, anche con passeggero, situazione nella quale mette in mostra stabilità, potenza e comodità a bordo al massimo livello. In ogni tappa del Beverly Tour saranno a disposizione per i test ride entrambe le versioni del nuovo Piaggio Beverly, nelle cilindrate 300 e 400 cc.

Questo il calendario del Beverly Tour: 14-16 maggio – Genova; 28-30 maggio – Livorno; 4-6 giugno – Roma; 11-13 giugno – Napoli; 18-20 giugno – Palermo; 25-27 giugno – Catania; 2-4 luglio – Bari; 9-11 luglio – Pesaro; 3-5 settembre – Torino; 10-12 settembre – Milano; 17-19 settembre – Firenze. Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione ai test ride, visitare la pagina web www.piaggio.com/it_IT/beverly-tour/.

