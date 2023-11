Piaggio, il Tribunale europeo stabilisce l’unicità del marchio “Vespa”

Il Tribunale europeo ha emesso una sentenza a favore di Piaggio, confermando che il marchio relativo alla forma dello scooter “Vespa” è riconoscibile in tutta l’Unione Europea. Questa decisione ha ribaltato la precedente presa dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), il quale nel 2021 aveva accettato la richiesta della cinese Zhejiang Zhongneng Industry Group di annullare la registrazione del marchio tridimensionale della “Vespa” ottenuta dall’azienda italiana nel 2014.

Il Tribunale ha sostenuto che un marchio registrato nell’UE non può essere dichiarato nullo se, dopo la registrazione, ha acquisito un carattere distintivo attraverso il suo utilizzo. Piaggio ha fornito diverse prove rilevanti all’Euipo, come sondaggi d’opinione, dati sulle vendite e la presenza della “Vespa” al Museum of Modern Art di New York, per dimostrare l’iconicità e il riconoscimento globale dello scooter “Vespa” nell’ambito dell’Unione Europea.

Il Tribunale dell’UE ha stabilito che l’Euipo ha commesso un errore valutando tali elementi e annullando la registrazione del marchio “Vespa”.